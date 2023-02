Kvůli sporu o dům chtěl povraždit celou rodinu i s dítětem, dostal 11 let

Hanuš chtěl podle obžaloby zabít muže, který jen nemovitost vyklízel, a jeho rodinu. Čin domlouval se svým nájemníkem (39). „Obžalovaný chtěl po svém nájemníkovi, aby v určený den, nejvhodněji některý z víkendů, kdy se rodina zdržuje v domě ve Vernéřovicích, naskládat ke dveřím tohoto domu pneumatiky. Ty potom měl polít hořlavinou a zapálit. Osoby (muž, žena a jejich dítě), které by se snažily z hořícího domu uniknout, měl postřílet,“ uvedl státní zástupce Milan Vacek.

Podle obhájce obžalovaný v průběhu vazby přehodnotil pohled na skutek. „Už v závěru přípravného řízení přiznal vinu a popsal, jak zamýšleného vykonavatele instruoval,“ uvedl obhájce ve své závěrečné řeči. A upozornil, že podle znaleckého posudku je obžalovaný egocentrický a sebestředný. „Pokud by nedošlo k uvědomění si svého chování, obžalovaný by se mohl snažit rozporovat a vyvinit se. On ale vinu doznal, projevil lítost a nadhled nad svým jednáním,“ dodal obhájce.