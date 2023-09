Namol opilý šofér kamionu vjel z benzínky na D1 do protisměru. Šílený hazard zachytila kamera

„Řidič zeleného kamionu se pokusil vyjet nájezdem (protisměrem). Soupravu nezvládl napoprvé stočit do správného směru a na několik dlouhých desítek sekund zablokoval dálnici,“ informoval ve středu o případu mluvčí policie Pavel Šváb.

Na záběrech dálniční kamery, které policie k případu zveřejnila, jed vidět, jak kamion najel do pravého pruhu dálnice, rovnou do cesty vozidlům, která v plné rychlosti přijížděla. Šoféři museli prudce brzdit a štosovat se do levého pruhu, který kamion ale nakonec rovněž zablokoval.