Namol opilý kamioňák kličkoval po dálnici D5. Soud ho poslal do vazby

Řidič vyrazil na dálnici D5 v neděli odpoledne. Jel od 46. km až na 35. km dálnice D5 ve směru od Plzně na Prahu. Přejížděl z pruhu do pruhu a bránil tak v jízdě dalším řidičům, které ohrožoval. Někteří museli zpomalit a báli se ho předjet.

„Nakonec šofér tahače s návěsem na 35. km dálnice D5 po přejetí z levého pruhu do pravého narazil do svodidel, poté pokračoval v jízdě dál a zastavil se až po nárazu do dopravního značení – směrového sloupku,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová.