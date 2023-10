Na přechodu ji s kočárkem srazil taxikář. Po nehodě jsem jako ve vězení, říká žena

Kateřině se rozjely silné migrény, při nichž není schopná vůbec fungovat. „Dopadlo to na moji patnáctiletou dceru, která mladší Mariánce dělala náhradní mámu. K tomu si musela najít brigádu, abychom to zvládly,“ posteskla si.

Aby ran osudu nebylo málo, Mariánce lékaři diagnostikovali juvenilní idiopatickou artritidu. „Je to nemoc poškozující klouby. Měla chemoterapii, teď je na biologické léčbě. Má prášky proti bolesti, k tomu kortikoidy. Hrozí i poškození rohovek a slepota. Biologická léčba by tomu měla zabránit,“ doufá Kateřina.

„Nevnímám žádnou spravedlnost. On se cítí, jako by byl tou obětí, ale to my jsme ve vězení už šestnáct měsíců. Nemůžu se nikam pohnout, padly všechny moje úspory, nedokážu pořádně fungovat s dcerou. Jeho omluva ve stylu - nedokážu si to vysvětlit, neviděl jsem vás - mi přijde, jak kdyby do nás vrazil vozíkem v obchodě. Sliboval různou pomoc, ale dceři nepřinesl ani blbýho plyšáka. A když se obrátím o pomoc na stát, tak jsme čekali půl roku na příspěvek na bydlení,“ těžce ze sebe soukala Kateřina.