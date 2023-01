Pád člověka do kolejiště metra na Chodově zastavil část linky C

Na lince C pražského metra je obousměrně přerušený provoz mezi stanicí Kačerov a konečnou Háje. Důvodem je pád člověka do kolejiště na Chodově. Pražský dopravní podnik proto v úseku zavádí náhradní autobusovou dopravu. Na zbytku linky C je provoz metra zachovaný, informoval dopravce na webu.