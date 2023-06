Muže sedmkrát bodl do břicha, vyhodil ho z metra a jel dál. Sebeobrana, hájí se u soudu

Podle obžaloby Felcman v polovině ledna po poledni ve vagonu metra linky C po předchozí hádce a strkanici muže bodl vystřelovacím nožem celkem sedmkrát do břicha, pak ho z metra vyhodil a pokračoval dál v jízdě. Muž přežil jen díky včasné operaci. Felcmana zadržel pracovník metra na další zastávce. Jako nemajetkovou újmu a bolestné požaduje pobodaný po Felcmanovi celkem 150 tisíc korun.

„Nesouhlasím s obžalobou. V zásadě došlo k tomu, že já jsem se bránil, byl jsem napaden. To, co všechno následovalo, k tomu jsem byl dotlačen, donucen. Byla to sebeobrana,“ uvedl Felcman. Podle svých slov si nikoho nevšímal a sledoval na mobilu průběh prvního kola prezidentských voleb.