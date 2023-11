Muž z Opavska snědl bagetu a croissant, vypil pivo a z mrazáků vyházel nanuky. Dostal dva roky

„Doznal se, jeho úsudek však byl ovlivněn údery do hlavy. Do prodejny nešel s úmyslem krást, tedy něco si odnést, zboží a vybavení poškodil právě proto, že utržil rány do hlavy,“ napsal do dovolání jeho advokát s tím, že muž nemá být souzen za krádež, neboť z obchodu nic neodnesl.