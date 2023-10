Za pokus o upálení mladíka a znásilnění dívek dostal muž z Chrudimska 16 let vězení

Útočník se za ním rozběhl a hodil po něm kamenem, kterým mladíka zasáhl do hlavy. Tomu se ale podařilo i se zraněním přeskočit plot a utekl.

U dalších činů se jednalo o sexuální delikty z let 2016, 2021 a loňského roku. Oběťmi byly dvě nezletilé dívky. Jen díky tomu, že se jedna z nich s hrůzným zážitkem svěřila, začal se případ vyšetřovat. Postupně pak vypluly na povrch i předchozí činy, včetně pokusu o vraždu.

„Poškozený by podle svých slov nikdy neoznámil, co se stalo. Byla to pro něj uzavřená událost, na kterou chtěl zapomenout. Ale když ho kontaktovala policie, řekl pravdu. Není tedy možné argumentovat, že jde z jeho strany o křivé nařčení,“ uvedla předsedkyně trestního senátu Anna Sobotková k tomu, proč se případ dostal k soudu až po tak dlouhé době od činu.