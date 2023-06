Muž obviněný z útoku mačetou v českobudějovické nemocnici je ve vazbě

„Soud o vazbě rozhodl v neděli. Důvody byly vazba útěková a předstižná,“ uvedla mluvčí. Znamená to, že obviněný by se podle rozhodnutí soudu na svobodě mohl vyhýbat úkonům spojeným s trestným řízením, případně by se mohl pokusit opakovat či dokonat trestný čin. Policie zatím nesdělila motiv útočníka.