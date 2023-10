Mladý řidič v Olomouci vyskočil z jedoucího auta, snažil se uniknout

Po chvíli pronásledování vjel podle ní řidič do ulice, ve které však cesta končila. „Neváhal, z jedoucího auta vyskočil a dal se na útěk. Samovolně jedoucí vozidlo svou jízdu zakončilo nárazem do dvou zaparkovaných aut. Prchající muž se schoval v křoví, ze kterého nakonec vylezl a vydal se do rukou zasahujících policistů,“ konstatovala Vaňharová.