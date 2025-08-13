Mladý řidič v Hlinsku zadriftoval v křižovatce. Honičku s policií ukončila až namířená zbraň

Článek
„Policisté se za autem vydali, aby provedli silniční kontrolu, ale řidič na výzvu k zastavení nereagoval a začal ujíždět ulicemi obce. Několikrát vyzkoušel blafák s blinkrem, když zablikal na jednu stranu a odbočil na tu druhou. Po několika pokusech ale zjistil, že to asi funguje jen ve filmech,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Mladého cizince nakonec zradila neznalost prostředí. Po několika minutách ujíždění najel na polní cestu, která vyústila na podmáčenou travnatou plochu. Když zkusil vozidlo otočit, sklouzl k jedné z chatek a policejní vůz ho zablokoval.
„Při snaze vymanit se z patové situace začal cizinec couvat, ale pouze naboural do chatky, kterou poškodil. Po své zběsilé jízdě vše korunoval tím, že se se spolujezdcem ve vozidle zamkli a nechtěli vystoupit,“ pokračoval mluvčí policie.
K rozumu a odemknutí vozu ho dovedla až hrozba namířenou střelnou zbraní. Nakonec oba muži skončili na zemi a v poutech.
„Odmítavý přístup řidiče však ještě neskončil. S hlídkou nespolupracoval, odmítl se podrobit dechové zkoušce či podepsat dokumenty,“ dodal Tomáš Dub.
Případ bude nyní postoupen do správního řízení, kde viníkovi hrozí pokuta až 75 tisíc korun a trest zákazu řízení až na tři roky.