Mladík se přiznal k brutálnímu ubodání známého. Nesnáším se za to, prohlásil

Obžaloba mladíky viní z toho, že loni vnikli do domu dvaašedesátiletého muže, kterého ubodali k smrti.

„Způsobil (Dejm) mu celkem pětačtyřicet bodných, bodnořezných a řezných ran. Následně oba obvinění prohledali dům poškozeného a ponechali si 110 tisíc v hotovosti a dvě osvětlovací tělesa značky Lumatek v hodnotě přibližně 36 tisíc,“ přečetl z obžaloby státní zástupce Martin Suska.

Mladíci jsou obžalovaní z vraždy a omezování domovní svobody. U Dejma policie našla při zatčení marihuanu, proto je obžalovaný i z přechovávání omamných a psychotropních látek. Zatímco Dejm s kvalifikací souhlasí, Černák se odmítl přiznat k vraždě. Tu podle něj má na svědomí jen jeho kamarád.

Černák u soudu vypověděl, že s Dejmem ten večer vypili několik piv a panáky v místní hospodě, zároveň také do toho vykouřili zhruba čtyři gramy marihuany. Před zavíračkou odešli k domu Dejma.

„Kuba odešel do sklepa u sebe doma, pak jsme ještě vykouřili několik jointů a dali si tři lajny extáze. Kuba řekl, že bychom mohli jít k poškozenému, že má peníze a marihuanu. Nesouhlasil jsem, ale na naléhání Kuby jsme tam šli. Tlačil na mě, byl na mě nepříjemný,“ řekl u soudu Černák.

Od kamaráda před vniknutím do domu dostal zbraň, prý aby poškozenému v případě přistihnutí pohrozil a mladíci mohli utéct. O tom, že do domu Dejm vzal i nůž, věděl. Po vniknutí do domu zůstal v horním patře, kam vlezli střešním oknem. Dejm podle něj odešel dolů, odkud pak Černák zaslechl výkřik.

„Šel jsem dolů. Když jsem viděl, co Kuba udělal, byl jsem v šoku, nedokázal jsem mluvit. Vzali jsme světla a odešli pryč. Cestou jsme se zastavili u rybníka a vyhodili tam věci, co měl Kuba na sobě,“ uvedl Černák s tím, že usmrceného před útokem ani nepotkal.

Vraždu nechápe

Dejm Černákovu verzi potvrdil. Několikrát ale zdůraznil, že byl opilý a „sjetý“. „Nechápu, co jsem to udělal. Byl jsem jako zrůda, veškerá lidskost mě opustila. Vím, kde je můj problém, je to v drogách a už s tím nechci mít nikdy nic společného. Nesnáším se za to, co jsem udělal, poškozený si to nezasloužil, nebyl to špatný člověk,“ uvedl Dejm.

Podle něj rozhodoval při vniknutí hlavně on. Útočil sám poté, co ho oběť několikrát švihla proutkem na svou obranu.

„Když se rozmáchl napotřetí, tak jsem ho chytl za ruku. Vytáhl jsem nůž, měl jsem ho u pasu, a začal jsem bodat. Nechápu, co jsem to udělal. Pak jsem šel na chodbu, kde seděl Filip. Snažil jsem mu to vysvětlit, on mi nadával a moc se mě bál. Nedivím se mu,“ popsal Dejm.

Drogy a alkohol prý vyzkoušel, už když mu bylo asi 13 let kvůli špatným vztahům se svým nevlastním otcem. Drogy, které u něj policie našla, byly pro jeho vlastní potřebu.

Soud poté přečetl výpovědi svědků z protokolu. V pátek budou vyslechnuti znalci, po nich by mohl soud vyhlásit rozsudek.