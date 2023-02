Místo sexu čekal na muže v Orlové lupič se železnou tyčí

O případu informovala mluvčí policie Daniela Vlčková. Vidina sexuálního sblížení s mladou pohlednou ženou vzala zasvé krátce poté, co muž přijel na místo smluvené schůzky.

„Tam čekala nejen žena, ale také zprostředkovatel kontaktu,“ uvedla s tím, že komplic mladé ženy nasedl k muži do auta s kovovou tyčí, kterou několikrát udeřil do přístrojové desky a poté i do ramene přepadeného muže, po kterém žádal vydání peněženky. Z té pak vytáhl peníze a ještě z auta sebral mobilní telefon.