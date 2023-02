Kramný omílá stále totéž, k obnově řízení není důvod, řekl žalobce

Jak připomněl žalobce Legerský, smyslem řízení o případné obnově řízení je posoudit, zda se objevily nové skutečnosti, které jsou způsobilé zvrátit původní odsuzující verdikt. „Dle mého názoru tomu tak není. Ze strany odsouzeného teď nejde o nic jiného než o pokračování jeho obhajoby ze standardního soudního řízení. Činí tak stále stejnými prostředky. Znovu je omíláno totéž a nepřináší to vůbec nic nového,“ konstatoval Legerský.

Petr Kramný byl v roce 2016 pravomocně odsouzen za vraždu manželky a dcery během rodinné dovolené v Egyptě. Podle rozsudku je v roce 2013 zabil elektrickým proudem. Soud mu za to vyměřil 28 let vězení. Odsouzený ale vinu po celou dobu odmítá, podle něj zemřely po otravě jídlem.

I kdyby Kramný s žádostí o obnovu uspěl, zdaleka ještě nemá vyhráno. Pokud by se tak stalo, v obnoveném hlavním líčení by musel na základě nově přednesených znaleckých závěrů rozhodnout trestní senát soudkyně Renaty Gilové, který o kauze od počátku rozhodoval a který všechny dílčí znalecké závěry, jež by mohly ve prospěch Kramného svědčit, ve světle dalších posudků a důkazů zpochybnil. Důkazy proti Kramnému vyhodnotil jako daleko přesvědčivější.