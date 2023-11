Když mluvily oběti, smál se na celé kolo. Soudkyně líčila, co Ferimu přitížilo

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 mimo jiné v odůvodnění verdiktu trestního senátu uvedla, že u žádného ze tří bodů obžaloby není důvod pochybovat o věrohodnosti poškozených dívek, a soud tedy dospěl z názoru, že se skutky staly tak, jak je obžaloba na základě policejního vyšetřování a znaleckých posudků popsala.

Hájková zmínila, že Feri u soudu trestnou činnost odmítl a tvrzení z obžaloby označil za něco, čeho by nikdy nebyl schopen, protože je to odporné a nechutné.

Soud ale dospěl k tomu, že dokazování při hlavním líčení potvrdilo, že se Feri dopustil sexuálního násilí na všech poškozených i přesto, že všechny daly najevo svůj nesouhlas, včetně toho, že mu to přímo řekly.

V prvním bodě obžaloby, kdy podle nepravomocného verdiktu znásilnil teprve 17letou dívku, není důvod podle soudu poškozené nevěřit.

„Dáme-li závěry znalců do kontextu s provedenými důkazy, o věrohodnosti poškozené není pochyb, vypovídala pravdivě, co se stalo,“ konstatovala soudkyně.

„Soud nepochybuje o tom, že ten skutek se stal tak, jak to ve své výpovědi uvedla poškozená,“ upřesnila a mimo jiné zmínila zprávy, které následně poškozená Ferimu poslala: „Já ti taky řekla ‚Ne‘“ či „S tím, co jsi mi udělal, se už šest let vypořádávám“.

Soudkyně ale zároveň doplnila, že nebylo prokázáno, že by Feri dívce podal omamnou látku v nealkoholickém nápoji, jak tvrdila obžaloba. Faktem je, že i státní zastupitelství tento důkaz označilo jako nepřímý.

Podobně soudkyně hovořila o ostatních dvou poškozených, jejich věrohodnost potvrzují podle Hájkové znalecké posudky. Vypovídaly podle soudu logicky, souvisle, jejich výpovědi ve spojení s ostatními provedenými důkazy Feriho podle soudu usvědčují.

„Soud se ve všech třech případech ztotožnil s tím, jak skutky právně kvalifikovala obžaloba. Pan obžalovaný se dopustil tří trestných činů, nelze přehlédnout ani to, že poškozené jsou mladé inteligentní ženy, na prahu dospělosti,“ podotkla soudkyně.

Ferimu podle Hájkové neprospěla okolnost, že se trestné činnosti dopustil jako mladý politik, jehož poškozené obdivovaly, vzhlížely k němu a měly k němu důvěru.

Feriho necitlivé chování u soudu

Mezi dalšími přitěžujícími okolnostmi zmínila soudkyně Feriho chování při výsleších poškozených, jichž se účastnil ve vedlejší místnosti – smál se natolik nahlas, že to bylo slyšet až do jednací síně.

Ve Feriho prospěch pak hovořila jeho dosavadní bezúhonnost, že se trestné činnosti dopustil ve věku blízkém věku mladistvého a také časový odstup od žalovaných činů.

Bývalý politik po rozsudku novinářům řekl, že je z rozhodnutí zklamaný. Rovněž doufá, že odvolací soud bude mít na případ jiný názor.

„Je pro mě velkým zklamáním, že jsem odsouzený za něco, co se skutečně nestalo,“ řekl Feri.

Dodal, že vyčká písemného vyhotovení verdiktu, aby zjistil, jak se soud vypořádal s údajnými rozpory v případu. Věří, že odvolací soud jeho námitkám vyhoví. Odmítl také, že by se při výsleších poškozených choval neomaleně.

Feri podle obžaloby mezi roky 2016 a 2018 znásilnil dvě ženy a třetí se měl pokusit znásilnit, za což mu hrozí až 10 let vězení.

V prvním případě si měl pozvat k sobě domů dívku, které v té době bylo pouze sedmnáct let. Přes její nesouhlas ji měl osahávat, svlékat a vykonávat na ní sex. Údajně jí měl říkat, že je „malá, nevyspělá“ a on je „známý a slavný“ a „co by za to spousta žen dala“. Dívka jeho údajnému nátlaku nepodlehla, Feri jí měl nabídnout nápoj, po jehož vypití podle obžaloby poškozená částečně ztratila vědomí a nemohla ovládat své tělo.

Feri to u soudu, stejně jako další tvrzení obžaloby, popíral. Podle něj je to, že by někomu hodil něco do pití, „extrémně nechutné“.

V druhém případě měl jinou dívku spolu s dalšími lidmi pozvat k sobě domů, a i přes její nesouhlas ji osahávat po celém těle. Do toho jí podle žalobkyně říkal: „Nedělej. Nepřeháněj. Nedělej tady problémy.“ Dívka byla prý stresem paralyzována a Feri ji poté údajně povalil na postel a znásilnil.

To Feri rovněž odmítl s tím, že s poškozenou měl prý milostný poměr a řadu pohlavních styků, které ale byly dobrovolné a byli na nich domluvení.

Ve třetím bodě obžaloby šlo o pokus o znásilnění, kdy měl na půdě Poslanecké sněmovny v únoru 2018 činit podobný nátlak na kandidátku na pozici stážistky. Feri měl dívku údajně osahávat a pokoušet se ji líbat. Na konec od svého údajného jednání měl Feri upustit. Feri připustil líbání ve výtahu, mělo se ale jednat opět o dohodnuté jednání a on odmítl jakýkoliv sexuální nátlak či násilí.