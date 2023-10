Kauza Feri: Začaly závěrečné řeči

Feri se měl podle obžaloby dopustit žalovaných skutků mezi lety 2015 a 2020. Dvě dívky, z toho jednu nezletilou, podle obžaloby i přes jejich nesouhlas osahával a následně s nimi měl sex. Třetí ženu se měl na půdě Poslanecké sněmovny údajně pokusit znásilnit. Po vznesených obviněních v roce 2021 rezignoval na post poslance, vystoupil z TOP 09 a z politiky se stáhl. Od počátku jakoukoliv vinu odmítá. Podle něj šlo vždy o konsenzuální styk. „V plném rozsahu to odmítám, pokládám to za něco, co je nechutné, odporné, čeho bych nikdy nebyl schopen,“ uvedl v únoru u hlavního líčení Feri.