Nová definice znásilnění pomalu míří k poslancům

Navržený koncept vychází ze zásady, že „ne znamená ne“, tedy ze spáchání činu proti vůli oběti. Nesouhlas by podle nových pravidel bylo možné projevit slovně i neverbálně. Znásilnění se navíc dopustí i člověk, který zneužije bezbrannosti svého protějšku. To se týká situací, kdy oběť není schopna například kvůli nemoci, duševní poruše, spánku nebo silné opilosti projevit svůj nesouhlas. Návrh zahrnuje i případy lidí, které „ne“ nemohou říct kvůli zdravotnímu hendikepu, spoutání nebo nízkému věku.

Za bezbranné z důvodu nízkého věku se považuje dítě mladší dvanácti let. Návrh počítá s trestnými činy znásilnění, sexuální útok a sexuální nátlak.

Za znásilnění – tedy za soulož nebo jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží – má hrozit trest od dvou do deseti let vězení. Sazba se zvyšuje na tři až 12 let za znásilnění mladistvého, hromadné znásilnění nejméně se dvěma lidmi nebo za znásilnění s použitím násilí.