Kamion na D8 se zničehonic převrátil do protisměru. Hrozivou nehodu zachytila kamera

Jen pár sekund stačilo k tomu, aby kamion na dálnici D8 zničehonic vjel z pravého pruhu napříč doleva do středových svodidel, načež se návěs vymrštil do protisměru a celé vozidlo skončilo převrácené do obou směrů. Bleskovou středeční nehodu, která se naštěstí obešla bez obětí na životech, zachytila palubní kamera řidiče cestujícího za kamionem.

Nehoda kamionuVideo: Pro Novinky Pavel Miko