Kamaráda měl v Brně umlátit větví. Ve své hlavě jsem zničil svět, hájil se

Veřejná žaloba má za to, že za smrt devětačtyřicetiletého bezdomovce může právě Kubový, který kvůli pití skončil také na ulici.

„Poškozeného opakovaně udeřil pravděpodobně větví do hlavy a celého těla, ačkoli si musel být vědom, že mu tím může způsobit až život ohrožující poranění,“ prohlásil státní zástupce Marek Vagai. Napadený zemřel po kombinaci krvácení do mozku a embolie.

Senát v čele s Hanou Kurfiřtovou pak při výslechu čekala těžká práce. Soudkyně totiž marně směřovala Kubového k podstatě věci.

„Ve své hlavě jsem zničil celý svět a všem jsem ubližoval. Ale není to pravda, že jsem takový neřád. Všude lezou hadi, nedokážu popsat svět. Byl jsem šikovný kluk, chodil jsem v obleku, býval jsem romantický člověk. Já jsem to prostě neudělal, jen jsem to stáhl na sebe. Mě se všecko točí obráceně,“ tvrdil Kubový ve své výpovědi

Není divu, že soud si vyžádal posouzení stavu od soudního psychiatra, který došel k závěru, že muž netrpí žádným psychickým onemocněním, jeho stav je prý výsledkem alkoholismu a těžké životné situace.

„Je to těžké unést četná životní selhání. Loni v lednu napadl agresivně manželku, pak je tam rozvodové řízení, odchod z domova a bezdomovectví, havárie pod vlivem alkoholu,“ vypočítal znalec.

„Teď to všechno zpracovává, zažívá těžký vnitřní konflikt. Naštěstí to ale není to zbláznění, o kterém mluvil, je to ještě něco jiného,“ dodal psychiatr.

Muž je prý schopen chápat smysl trestního řízení, proti čemuž se ohradil mužův obhájce s tím, že s klientem není schopen se normálně domluvit.

„Zničil jsem sám sebe. Stydím se, tohle nejsem já, něco mi vlezlo do té hlavy. Vím, že mi furt nadáváte do idiotů,“ torpédoval znalcovo přesvědčení Kubový. Verdikt nad mužem, kterému hrozí až šestnáct let vězení, vynese soud po výslechu dalších svědků a znalců.