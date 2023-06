Kajínek vjel mercedesem do protisměru a narazil do škodovky, dva zranění

Amnestovaný dvojnásobný vrah Jiří Kajínek měl o víkendu autonehodu na Žďársku, kde podle policie při jízdě zatáčkou vjel do protisměru a vrazil do vozidla s přívěsem. Řidič a spolujezdkyně z auta utrpěli zranění a záchranka je odvezla od nemocnice, Kajínek vyvázl bez úhony. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Coby osvobozený hlavou státu Kajínek nesmí spáchat do roku 2024 žádný trestný čin.