Jeden ze zraněných z filozofické fakulty v nemocnici stále bojuje o život

Přibližně desítka pacientů, které po střelbě na Filozofické fakultě UK převezli záchranáři do pražských nemocnic, zůstává po dvou týdnech od tragédie v péči lékařů, jeden ze zraněných stále bojuje o život. Stav většiny zraněných se postupně zlepšil, minimálně polovinu už lékaři propustili do domácí péče. Vyplývá to z vyjádření nemocnic, které ošetřily 27 zraněných.

Foto: Marek Tereba, Novinky Pietní shromáždění před budovou Filozofické fakulty UK na náměstí Jana Palacha