Jeden z vrahů z Tymákova je na svobodě. Prý se polepšil

Hrdlička vraždil v září 2013. Soka v lásce praštil kladivem do hlavy a pak ho dvakrát bodl nožem do krku. Těla se potom zbavil v lese. „Způsob vražedného útoku lze považovat za zvlášť surový,“ uvedl při odůvodnění rozsudku předseda senátu Krajského soudu v Plzni Martin Kantor.

„Po chvíli mi došlo, co se vlastně stalo. Chtěl jsem ho odvézt do nemocnice. Jenže mi došlo, že to by byl konec,“ dodal. Tělo muže odvezl do lesa mezi Šťáhlavice a Kornatice, kam jej odtáhl do křoví. Mrtvolu našel až po několika dnech houbař.