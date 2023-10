Hasiči se ponořili do čistírny odpadních vod v Ostravě. Zkoušeli sváření

„Oblek a přilba něco váží, to je ta fyzická zátěž, a ta psychická je u dekontaminace po vynoření, která je poměrně dlouhá. Člověk už toho má dost, chtěl by jít, ale nemůže,“ připojil muž, který ale odmítl, že by se bál do špinavé a zapáchající vody ponořit. „Věděl jsem do čeho jdu, to nebyl problém,“ prohlásil.