Hákový kříž šoférovi MHD v Klatovech prošel. K soudu ale půjde za řízení bez papírů

Městskou dopravu v okresním městě zajištuje společnost Klatovská dopravní. Její jednatelka Jana Formanová Novinkám řekla, že to bylo pro ně překvapení. „Když jsme ho před více než rokem přijímali, řidičský průkaz měl. O tom, že o něj v mezidobí přišel, nám neřekl a ani nám nikdo nedal vědět. Přišlo se na to až v souvislosti s vyšetřováním jeho přívěsku. Tak jsem po něm chtěla vysvětlení a on se přiznal, že mu ho sebrali za alkohol,“ uvedla Formanová. Podle ní je chybou, že správní orgán nebo policisté o uloženém zákazu řízení nedali vědět, zejména pokud je zaměstnavatelem veřejný dopravce.