Důchodce z Klatovska ve velkém pěstoval marihuanu z kradené elektřiny. Dostal 5 let

Ve velkém pěstoval marihuanu a příslušné zařízení napájel z načerno odebírané elektrické energie. Za to ve středu poslal Krajský soud v Plzni na pět let do vězení důchodce Josefa Touška z Klatovska.

Foto: Policie ČR Pěstírna marihuany. Ilustrační foto.

U sedmašedesátiletého seniora zasahovalo protidrogové komando loni v září. Konopí pěstoval jednak ve fóliovníku na své zahradě a také v přilehlé zemědělské budově. Detektivové zajistili na místě stovky rostlin a přes 15 kilogramů sušiny. Ze spisu dále vyplývá, že obžalovaný muž zřídil černou přípojku, a podle znaleckého posudku neoprávněně odebral za šest měsíců elektřinu za bezmála čtvrt milionu korun Toušek se před soudem přiznal. Tvrdil ale, že marihuanu měl pro svoji potřebu. „Používal jsem ji na léčbu křečových žil," hájil se. Verdikt není pravomocný. Státní zástupkyně navrhovala osmiletý let. O tom, zda podá odvolání, se rozhodne až po písemném vyhotovení rozsudku.