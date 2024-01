Děda znásilnil vlastní i nevlastní vnučku. Dostal 4 roky a musí se léčit

Muž poprvé neudržel své zvrhlé choutky na uzdě před několika lety, kdy zaútočil na svou nevlastní vnučku a její kamarádku. Těm bylo v té době okolo devíti let. Za dívkami lezl do postele a osahával je. Zatímco u kamarádky zůstalo „jen“ u toho, nevlastní vnučku znásilnil tak, že ji strkal prsty do přirození. U toho ji pevně držel a zakrýval jí ústa.