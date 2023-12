Dcera je v pohodě. Myslela si, že je to hra, řekla matka dívky, kterou zneužil její druh

Zmíněné odškodné nedostala dívka zřejmě i kvůli postoji své matky, která nad tím, co se stalo její dceři, pomyslně mávla rukou s vysvětlením, že je dcera v pohodě a myslela si, že je to jen hra.

„Matka při jednání u soudu vypověděla, že o tom, co se stalo, doma s dcerou nemluví, protože tomu ještě nerozumí, a myslela si, že je to jen hra. Dcera má podle ní kamarádky, chodí na kroužky, nedrží se stranou. Psychologickou pomoc by vyhledaly až v budoucnu, pokud by byl nějaký problém,“ dodal soudce.