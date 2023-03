Další blokování dopravy v Praze v odpolední špičce. Tentokrát jdou aktivisté ze Smíchova

„Pochod začne v 17.15 hodin v Diezenhoferových sadech v Praze 5. Následně bude pokračovat přes Jiráskův most, Resslovu, Ječnou, I. P. Pavlova, Legerovu až k Národnímu muzeu,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk.

Tak již učinily Paříž nebo Brusel. Tyto metropole ale mají sice omezenou rychlost, ale také mají okolo sebe vystavěné obchvaty. Okolo Bruselu vede dálniční okruh, na který je napojeno několik dalších dálnic, například směrem na Gent, Antverpy, Lovaň nebo Lille. Paříž má vnitřní i vnější okruh, aby řidiči do centra nemuseli vůbec vjíždět. Praha oproti tomu má jen rozestavěný Pražský okruh, jehož dokončení je v nedohlednu.

„Zákaz kvůli omezení dopravy přichází v úvahu spíše zcela teoreticky za stavu, kdy by shromáždění blokovalo určitou oblast dlouhodobě (dle situace, ale určitě více než několik hodin) a znemožnilo například přístup občanům k jejich bydlišti, do zaměstnání a podobně, případně dlouhodobě znemožnilo zásobování a tyto potřeby by nešlo realizovat jinak, například pěším přístupem,“ uvedl již dříve mluvčí magistrátu Vít Hofman.