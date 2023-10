Chytí je jednou, dvakrát a potřetí se jim to povede, říká místní o kontrolách na hranici

„Na první pohled nevidím rozdíl. Policajti tu stejně byli skoro pořád,“ poznamenal jeden z místních obyvatel s tím, že při cestách na Slovensko či zpět bylo výjimkou, když nepotkal hlídku.

O efektu kontrol si velké iluze nedělá. „Běženci chodí. Nejsou to takové davy jako vloni, ale jsou. A kontroly? Chytí je, vrátí na Slovensko jednou dvakrát. Potřetí se jim to povede. Tohle není problém, který by se dal tady vyřešit,“ uvažoval.

Hlídky kontrolují od půlnoci provoz na staré cestě z Brodského do Lanžhota i na dálnici D2. Ne všechna auta - vytipovávají si vozidla, kde by nemuselo být vše v pořádku.

Foto: Milan Vojtek, Právo Policejní kontroly na dálnici D2 u Lanžhota na Břeclavsku.

Zkušenosti ukázaly, že převaděči s oblibou používají dodávky, multivany a kamiony. Ale migranti cestují také v obyčejných osobních autech, takže i jejich řidiči musejí počítat s kontrolami.

Řidiči podle policistů na hlídky reagují vesměs klidně. „Jsou v pohodě, chápou, že to tak prostě je,“ řekl policista.

Kontroly na slovenské hranici v úterý ohlásily Česká republika, Polsko a Rakousko. Slovensko se je pak od čtvrtka chystá zavést na deset dní na hranicích s Maďarskem.

„Je to dominový efekt, jeden stát zavede kontroly, po něm zase další, a tak to pokračuje. Ale ten problém je jinde, jmenuje se vnější hranice Schengenu. Pokud ta nebude, je to nekonečná práce,“ komentoval to policista na hranici.

Foto: Milan Vojtek, Právo Policisté hlídkují na silnici ze slovenské obce Brodské do Lanžhota.

Policisty na Břeclavsku a Hodonínsku kvůli zintenzivnění kontrol posílili kolegové z celého kraje. Podle ministerstva vnitra nasadili 130 příslušníků. Podobně i Celní správa ČR ohlásila, že na úsek společné hranice se Slovenskem vysílá čtyřicet celníků k namátkovým kontrolám nákladních aut a dodávek.

Kontroly jsou zatím vedeny jako namátkové s trváním do 13. října. „Bylo by to fajn, ale počítám, že stejně jako vloni to bude trvat déle,“ smiřuje se policista se službami na hranici.

Ministerstvo vnitra při ohlášení kontrol uvedlo, že prodloužení posoudí podle aktuální situace. Vloni začaly intenzivní kontroly na hranici 29. září a trvaly až do začátku února.

Foto: Milan Vojtek, Právo Policejní kontroly na dálnici D2 u Lanžhota na Břeclavsku