Chtěl ji okrást. Policie to ani nesepsala

To, že by se mohlo jednat o podvodníka, Veronika zjistila ve chvíli, kdy jí poslal odkaz na stránku, která se tvářila jako web přepravní společnosti DPD. Na něm byl formulář, do kterého měla vyplnit své osobní údaje, včetně těch bankovních. Samotný odkaz nyní už nefunguje.

„To mi přišlo divné, protože normálně když něco někomu prodáváte, tak mu dáte číslo účtu, on pošle peníze a pak zboží pošlete přes dopravní společnost, na které se domluvíte. Ale že by mi někdo poslal odkaz, kde mám jako prodávající vyplnit své údaje, se mi zatím nestalo,“ pokračovala Veronika.

Podle Veroniky byl podvod věrohodně udělaný, falešný web se tomu pravému velmi podobal. „Nedokážu si představit, že by třeba taková zpráva přišla mým rodičům či člověku, který nemá velkou zkušenost s prodáváním na internetu. Snadno by se mohl nechat napálit,“ podotkla Veronika. Podvodník přestal odepisovat, když Veronika odmítla, a následně i smazal celou konverzaci.

I přesto, že o peníze nepřišla, Veronika se rozhodla, že čin nahlásí na policii. „Vyhledala jsem si telefonní číslo a zjistila jsem, že podobnou zkušenost má s tímto člověkem více lidí. Někdo tam i psal, že to jde nahlásit na policii, tak jsem si říkala, že to taky zkusím. Policie by mohla to konání odhalit už na začátku a zamezit dalším případným poškozeným,“ konstatovala prodávající.