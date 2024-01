Černý pasažér chtěl dát v Brně revizorce pěstí, chytili ho cestující

„V době příjezdu strážníků byla situace na místě hodně nepřehledná. Pracovnice dopravního podniku společně s dalšími třemi svědky se snažila zabránit v odchodu černému pasažérovi, který jí v tramvaji prý nadával, strkal do ní, a dokonce se ji pokusil udeřit pěstí,“ popsala mluvčí strážníků Jana Pokorná.

„Od kontrolorky se hlídka dozvěděla, že čtyřiadvacetiletý muž z Blanenska ji údajně urážel poté, co zjistila, že cestuje bez jízdenky, a chtěla s ním porušení přepravního řádu vyřešit. Muž prý chtěl z tramvaje vystoupit a revizorka se mu údajně postavila do cesty. To ho rozčílilo a údajně revizorku odstrkoval. Když se pokusil vynutit si výstup z tramvaje úderem pěstí, zakročili ostatní cestující,“ dodala mluvčí.