Čech, který uprchl na Donbas bojovat za separatisty, dostal znovu 20 let za teror

Muže, který je stíhán jako uprchlý, obžaloba viní ze zabití minimálně čtyř příslušníků ukrajinských vládních jednotek, podle rozsudku ale nebylo prokázáno, že by Polák někoho usmrtil.

Soudkyně pražského městského soudu Hana Chaloupková zdůraznila, že to, co se dělo a děje na Ukrajině, je odsouzeníhodné a že není pochyb o tom, s jakým úmyslem Polák do země odjel.