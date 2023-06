Za postřelení chlapce v pražském parku dostal senior podmínku

„Spor byl jen v tom, zda to bylo úmyslné, nebo nebylo. Já si myslím, že tam ten úmysl, minimálně nepřímý, je,“ uvedla soudkyně Zuzana Kotyzová.

Šprýsl podle verdiktu loni na začátku listopadu vystřelil ze vzduchovky do hloučku dětí, které byly u něj za plotem a které ho údajně už delší dobu provokovaly. Zpoza pootevřených dveří zahradního domku zasáhl nezletilého chlapce do dolního okraje hrudního koše.

Diabolka naštěstí nepronikla do břišní dutiny. Chlapec byl po prvotním ošetření mimo ohrožení života a byl převezen do motolské nemocnice, kde byl nadvakrát operován.

Šprýsl u soudu jakoukoliv vinu odmítl. „Cítím se nevinen. Bydlím tam 40 let a 40 let tam choděj děti a hážou na barák. Scházeli se tam feťáci, Romové a tak. Musel jsem udělat novou krytinu na střechu,“ uvedl při zahájení hlavní líčení.

„Chtěl bych říct, že toho lituju, že se to stalo. Ale stalo se to nešťastnou náhodou,“ prohlásil ve středu v závěrečné řeči Šprýsl.

Podle ní nic nenasvědčovalo tomu, že by děti, po kterých Šprýsl střílel, chtěly vniknout na jeho pozemek.

Vypověděl také, že na chlapcův trup zamířil, „protože to byl asi afekt, debilní hnutí mysli“.

„Pan obžalovaný to neměl a nesměl řešit tímto způsobem. Má pokřivený smysl pro spravedlnost,“ řekla Procházková a pro Šprýsla navrhla padesátitisícový trest a propadnutí jeho, zejména podomácku zhotovených zbraní.

„Přála bych každému zažít, jak by na to reagoval. Ten teror ze strany nezletilých je strašlivě nebezpečný, co z těch dětí vyroste?“ ptala se v závěrečné řeči Šprýslova obhájkyně Jana Sládková.