O rozdmýchávání u muzea nemůže být řeč, ohradila se policie proti videím

Několik stovek demonstrantů se po ukončení protestní akce pokusilo násilně vniknout do Národního muzea. Dvacet lidí skončilo v poutech, tři policisté byli zraněni a převezeni do nemocnice.

„Jeden z demonstrantů do muzea vtrhl ještě předtím, než policisté zamezili vstupu do budovy. Ochranka muzea muže zastihla na schodech a vyvedla ho pryč. Policisté v domnění, že se jedná o návštěvníka muzea, ho dovedli do bezpečí. Tento muž se však k Národnímu muzeu vrátil a opakovaně se domáhal násilného vniknutí do budovy,“ vyjádřila se v pondělí k incidentu policejní mluvčí Violeta Siřišťová.