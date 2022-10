Berbr a další obvinění jdou k soudu

Společně s Berbrem by na lavici obžalovaných mělo usednout dalších dvacet lidí a jedna právnická osoba, kterou je podle všeho fotbalový klub Slavoj Vyšehrad.

Přestože jde o rozsáhlou trestní věc s více než dvaceti obžalovanými, kauzy se chopí právě plzeňský okresní soud. Důvodem je skutečnost, že hranice trestní sazby u nejpřísnějšího ze žalovaných skutků, kterým je účast na organizované zločinecké skupině, činí tři roky až dvanáct let vězení. Pokud by spodní hranice byla pětiletá, už by případ musel projednat nadřízený krajský soud. Přestože se část trestné činnosti odehrála v Praze, hlavní stíhané skutky se podle jednoho ze zdrojů Práva staly na Plzeňsku.