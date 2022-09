Aktuální covid opatření: Izolace a co dělat, když mám příznaky nebo pozitivní test

Pokud jste absolvovali antigenní test vlastní či např. na pracovišti, a test vyšel pozitivní, máte několik možností. V případě, že zároveň pociťujete příznaky onemocnění, obraťte se na svého praktického lékaře, který vám vystaví žádanku na test na odběrové místo. Pokud bude test pozitivní, bude vám vystaven po ukončení izolace (viz níže) covid certifikát o prodělání nemoci a váš lékař stanoví způsob léčby. Případně vystaví neschopenku.

Pokud vám vyšel antigenní test pozitivní, ale nepociťujete žádné či jen mírné příznaky a nepotřebujete covid certifikát ani neschopenku, na test na odběrové místo pro potvrzení pozitivity nemusíte. Měli byste však podstoupit minimálně sedmidenní izolaci (viz níže).

Izolace může být ukončena nejdříve sedm dní od odběru prvního pozitivního testu. Pokud jste tedy např. v pondělí absolvovali test, který byl pozitivní, v izolaci setrváte do následujícího pondělí. Další podmínkou je absence příznaků v posledních dvou dnech před ukončením izolace. V případě, že u vás příznaky přetrvávají, izolace se prodlužuje do té doby, dokud příznaky neodezní plus dva dny bez příznaků.