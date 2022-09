Raketový růst celoroček: Má stále smysl přezouvat na zimní pneu?

Zdá se to jako věčnost, ale povinnost zimních pneumatik je tu s námi jen něco málo přes 10 let. A není to zase tak dlouho, co čeští řidiči pojmy jako letní a zimní pneumatika vůbec neznali. Pneumatika byla zkrátka pneumatika. Bude se historie opakovat?

Článek Počet řidičů s celoročními pneu vzrostl za 6 let o 207 % V Česku dnes jezdí na celoročních pneumatikách podle dat e-shopu Pneumatiky.cz přibližně 8 procent řidičů. Možná to nevypadá jako zas tak vysoké číslo, ale ještě v roce 2016 na nich jezdilo pouze 2,6 %. V západní Evropě je to ještě více, například v Německu používá celoroční pneumatiky každý pátý řidič. Důvody, proč řidiči stále častěji volí celoroční pneu jsou různé. V průzkumu Pneumatiky.cz 34 % řidičů uvádí, že volí celoročky kvůli většímu pohodlí, 27 % kvůli úspoře peněz za druhou sadu a podle dalších 22 % jsou české zimy v posledních letech tak mírné, že zimní pneu zkrátka nejsou potřeba. Spolehlivost celoročních pneumatik otestovala mistryně ČR v rallye Sandra PokornáVideo: Pneumatiky.cz Verdikt mistryně ČR v rallye: Na rodinné auto bych celoročky bez obav obula Důvěra v celoroční pneumatiky tedy každým rokem stoupá. Je ale oprávněná? E-shop Pneumatiky.cz se rozhodl prověřit spolehlivost celoročních pneumatik s mistryní ČR v rallye Sandrou Pokornou. Cílem bylo zjistit, jak si povedou v krizových situacích, jako je brzdění ve vysoké rychlosti, aquaplaning, prudké zatáčky a smyk. Závěr z testování může některé řidiče překvapit. „Přiznávám, že na mě celoroční pneumatiky udělaly dojem při testování krizových situací. Na rodinné auto bych je bez obav obula,“ popisuje mistryně rallye dojmy z testování. Řidičům, kteří jezdí převážně po opravených silnicích do 25 tisíc kilometrů ročně by je určitě doporučila. Foto: Pneumatiky.cz Celoroční pneu Sandru příjemně překvapily krátkou brzdnou dráhou i ochranou proti aquaplaningu Skvělý dojem na ni udělala především loňská novinka Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, která při testování skvěle držela i při aquaplaningu a prudkém brzdění. Celoroční pneumatiky jsou stále kompromis Častou námitkou proti celoročním pneumatikám je, že jde jen o špatný kompromis mezi letní a zimní pneumatikou. S tím Sandra Pokorná nesouhlasí. „Netvrdím, že se celoroční pneumatiky vyrovnají těm sezónním, které jsou naplno přizpůsobeny podmínkám v létě či zimě. I tak jde ale o slušný kompromis,“ vysvětluje závodnice. Rozdílů mezi letní a zimní pneumatikou je a bude celá řada. Letní pneumatiky mají díky menšímu prořezání výhodu na suchu a zimní pneumatiky zase díky výraznějším lamelám lépe zabírají na sněhu. Rozdíly však nejsou velké. Běžný řidič zpravidla nepozná při jízdě rozdíl. Foto: Pneumatiky.cz „Na rodinné auto bych celoroční pneu bez obav obula,“ shrnuje testování Sandra Po letních a zimních pneumatikách by však měli rozhodně sáhnout řidiči, pro které je jízda autem koníček, a chtějí z něj dostat maximum. Pro sportovně založené řidiče navíc většinou dává smysl sáhnout po Ultra-High-Performance (UHP) pneumatikách, tedy dezénům navrženým pro maximální výkon. Stejně tak jsou zimní pneu nezbytnost pro řidiče, kteří často jezdí v horách nebo po neudržovaných silnicích.