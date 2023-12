NZKB a NIS2 očima auditora: Revoluce, za kterou draze zaplatíte, nebo jen bublina strachu?

NZKB by měla rada vlády projednávat koncem roku 2023, během roku 2024 zamíří do poslanecké sněmovny, senátu, k prezidentovi a v říjnu 2024 má vstoupit v účinnost. Ve spojení s ním se mluví o likvidačních pokutách, kontrolách a vysokých investicích.

„NZKB vnímám jako příležitost, jak v České republice zvýšit bezpečnost, která je v praxi organizací spíše na druhé koleji. O to více mě mrzí, že některé firmy, experti i média místo osvěty a uklidňování prostě straší. Organizace to otravuje a nemotivuje situaci pořádně řešit“, uvedl.

„Organizace musí samy určit, zda se jich zákon týká. Od jeho účinnosti totiž regulovaným organizacím běží povinnost se maximálně do 90 dnů registrovat na NÚKIB, jinak se dopouštějí přestupku. V Top Solution s.r.o. chceme jít v osvětě příkladem, proto jsme vytvořili příručku, ze které si zdarma samoidentifikaci provedou a získají informace o tom, co dál,“ doplnil.

„Někteří už NZKB částečně splňují, aniž by to věděli. Bezpečnostní opatření totiž vycházejí z norem řady ISO 27000 a standardu NIST 800-53. Proto se u našich klientů zaměřujeme i na to, co už mají (ISO normy, technologie) a pomáháme jim to upravit a doplnit, aby splnili NZKB, až vstoupí v účinnost. Šetří tím za služby navíc a nejsou zaplaveni zbytečnými papíry, což jim umožňuje reálně řešit bezpečnost,“ vysvětlil.