Nižší DPH zlevňuje nové byty o 3 %. Central Group už upravil ceníky

Nižší sazba daně z přidané hodnoty pro byty do 120 m2 nyní záleží na schválení parlamentu a podpisu prezidenta. S ohledem na koaliční většinu v poslanecké sněmovně je však velmi pravděpodobné, že by se to mohlo stihnout do konce tohoto roku, aby nová sazba mohla platit už od 1. ledna 2024. Nižší daňová zátěž u nových bytů by po nedávném zrušení omezujícího úvěrového ukazatele DSTI u hypoték (tedy poměr mezi výší splátek a příjmy) byla další pozitivní zprávou pro všechny, kdo plánují koupi nového bydlení.