Nakupování potravin nemusí být nuda. Nová prodejna JIP nabízí zážitek, jenž nemá obdoby

Co jako návštěvníci prodejny jistě oceníte, jsou hned dvě restaurace . První z nich je restaurace samoobslužná. Druhým typem pak je tzv. grill point, tedy steaková restaurace. V rámci nákupu nebo po něm tak je možné zakousnout se do poctivě stařeného, právě připraveného hovězího steaku, grilované ryby nebo pořádného burgeru.

To je však jen stručné nahlédnutí do prostředí a nabídky nové brněnské prodejny. Největší česká společnost působící 30 let v potravinách na našem trhu s každým projektem dbá nejen na nabídku a služby, ale i prostředí, zázemí a celkový dojem prodejny. Prodejna je tak svým designem uzpůsobena individuálně do posledního detailu, aby působila moderním a útulným dojmem a byla místem, kam se rádi a s chutí vracíte.