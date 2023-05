Očima Saši Mitrofanova: Vláda z nouze ctnost a lidská omezenost

Měl by se omlouvat, pokud by veřejnost tvořili chovanci mateřských škol, kteří věří tomu, co jim slibují politici, a očekávají, že bude líp. Nebude líp. Není to objektivně možné. Všechno je jen útěk před válkou v její nejdrsnější podobě. S přešlapy.