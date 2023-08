Očima Saši Mitrofanova: Svůj k svému, národnost nehraje roli

Dívku pak měl zabalit do pytle, shodit ze srázu do lesa a z místa odejít. „Dívce, která předstírala smrt, čímž si pravděpodobně zachránila život, se podařilo dostat z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchrannou službu,“ doplnila Raindlová.

Jsou Ukrajinci skupinou, která má na svědomí většinu násilné kriminality v Česku? Ne. Ministr vnitra Vít Rakušan to odmítl . Zachovala se ukrajinská strana tak, jak to dělá v podobných případech Rusko, tedy pokusila se svalit vinu na někoho jiného? Ne. Bývalý ukrajinský velvyslanec v Praze a současný náměstek ministra zahraničí země Jevhen Perebyjnis napsal: „Jsem šokován zločinem, který se stal v Plzni. Děkuji Policii ČR za profesionální a rychlou reakci. Věřím, že trestný čin bude co nejdříve objektivně vyšetřen. Děkuji většině české společnosti, že si uvědomuje, že zločinci nemají národnost. Jsou to nepřátelé všech normálních lidí.“

Jdeme dál. Znásilňují ženy v Česku jenom cizinci? Ne. Sexuální predátor z Ostravy, který pracoval jako lékař anesteziolog, omámil a znásilnil nejméně pět žen. A co jiní čeští doktoři, kteří znásilňovali ženy? Taky to byli Ukrajinci?

Nyní kontrolní otázka: Co kdyby to v Plzni nebyl Ukrajinec, ale Rus? Nelze vyloučit, že by stejné bytosti, které teď štvou proti Ukrajincům, najednou zjistily, že to nebyl žádný násilník, protože si vzal jen to, co mu historicky patří.