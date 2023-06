Očima Saši Mitrofanova: Spojité nádoby bez oslích můstků

Běží – a musím podotknout, že začala mnohem dříve než konvenční válka, kterou Rusko rozpoutalo proti Ukrajině – válka informační a v té je plejáda českých pomocníků Kremlu až po uši. V Rusku právě vznikl nápad zakládat vesnice pro tento druh občanů jiných zemí, kteří by byli raději součástí velkého ruského státu než svých západních pseudozemí, které tolik kritizují. Pro Čechy se údajně připravují vesnice hned tři: Babišovka, Okamurovka a Rajchlovka (pro jistotu: Je to vtip).

Potenciálního vesničana tohoto typu pozná v Česku každý, komu funguje mozek. Složitější je to se spoluobčany, kteří používají kamufláž. Petr Pavel v rozhovoru na zmíněné konferenci nepřímo, ale zřetelně vytkl Fialově vládě, že podlehla vlivu lidí, pro něž jsou ruské dezinformace nikoli nepřátelskou zbraní, ale jen uplatněním svobody projevu. Ostatně je známo, že dezinformace není pověřený vládní úředník s to určit, natož poznat.

Ted udělám něco, u čeho možná vykřikne kdejaký čtenář či kdejaká čtenářka: „Oslí můstek! Oslí můstek!“ Když to tak budou vnímat, nic proti tomu. Každý vidí svět jinak. Jdeme na to.

Proč to ale včleňuji do úvah o válce s Ruskem? Z velmi prostého důvodu. Tento postoj českých staromilců je jako přes kopírák shodný s úředními příkazy v Putinově Rusku. Opakuji, každý má nárok říci, že jsem použil oslí můstek. Jak jste už zjistili, mám jiný názor. Ale především nechci být za osla, který odmítá vidět to, co je zjevné: Putinovo Rusko a čeští konzervativní ultras jsou spojité nádoby.