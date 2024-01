Očima Saši Mitrofanova: Růže pro vraha

Jsou to následující věci: Vrah nepřekročil hranice lidskosti, když si zaslouží stejnou růži jako jeho oběti. „Láska musí vždy zvítězit“ znamená, že se zlu má nastavit druhá tvář, když vás udeří do jedné tváře. Křesťané si to určitě zdůvodní. V současném světě ale křesťanské zásady neplatí a to, co platilo, pozbude platnosti v následujících letech. Proč? Protože zlo útočí a lze ho zastavit jen silou.