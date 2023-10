Očima Saši Mitrofanova: Přítel Viktor, ale čí?

To se teď odehrává kolem přítele Viktora. Pro začátek není od věci vyjasnit, čí je vlastně přítel. Andrej Babiš vždycky říkal, že je to přítel Jeho Urputné Hovadskosti. A nic na tom nechce měnit, i když se mu přítelovo chování v minulých dnech nelíbilo .

Viktor Orbán, maďarský premiér a hlava iliberální, tedy neliberální, přesněji řečeno autoritářské „demokracie“ ve své zemi, na což je, stejně jako na to, že je rasově čistý Maďar, náležitě pyšný, jel až do Číny, aby si potřásl rukou s vyznavačem vyvoleného ruského národa, který prý má z tohoto důvodu nárok na přepadení a vraždění kohokoli, kdo se součástí russkogo mira stát nechce.

Pokud by ji neumyl, ulpí mu na ní přeneseně krev ukrajinských dětí a žen. Ne že by to bylo vzhledem k politice vůči Ukrajině, kterou Orbánovo Maďarsko razí, překvapení. Holt politika. Maďaři ostatně Orbánův FIDESZ opakovaně volí, aby vládl, tak se to asi většině tamních voličů líbí.