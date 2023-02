Očima Saši Mitrofanova: Pavel jako Brian?

Je nutné připomínat, co vyzařovalo a někdy i vydávalo odér v letech, kdy na Pražském hradě pobývali Václav Klaus a Miloš Zeman? Pomyslné montérky, byť v prezidentské variantě, by tam jeden nenašel ani za bílého dne s lucernou. Zato se všude povalovaly císařovy nové šaty, jejichž nebývalou noblesu od rána do večera vychvalovali dvořané.