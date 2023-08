Očima Saši Mitrofanova: On prý zase bude vládnout Babiš

Když se něco objevuje a pak se opakuje pouze na sociálních sítích, jde o věc, které je možné, ale není nutné věnovat pozornost. Když se ale stejná věc vyskytne také v osobních rozhovorech s reálnými lidmi, za úvahu to stojí. Co mám konkrétně na mysli? Hlášku, že po dalších sněmovních volbách bude u kormidla zase Babiš, protože mu to Fialova vláda ulehčuje svým chováním.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov