Očima Saši Mitrofanova: Vakcína jménem Kalousek

Rozbor příčin, proč se rozhodl zasáhnout do hemžení na politické scéně kandidaturou do Evropského parlamentu za TOP 09, bych nechal na jindy. Ostatně se může každý na Twitteru přejmenovaném na X zeptat Kalouska napřímo. Jiná věc je, jestli odpoví, ale zeptat se můžete.

Pracovní hypotézy pro ty, kteří by nemohli číst dál bez pochopení smyslu Kalouskových kroků, jsou následující. 1. Chce všechny naštvat a ukázat, že mu v umění politického boje nesahají po kotníky. 2. Po drtivé ekonomické kritice současné vlády udělal další logický krok a chce se sám zapojit do jejích struktur, aby předvedl, jak se to dělá, i kdyby to bylo v Evropském parlamentu, do kterého, upřímně řečeno, vzhledem k předchozím tématům své činnosti patří asi jako panic do bordelu. 3. Startuje další díl své politické kariéry a jen potřebuje upoutat pozornost. 4. Je znuděný. Rozblikané svetlá slávy nechce meniť za hrsť trávy.