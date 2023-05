Očima Saši Mitrofanova: Odborářský dědeček u kamen

O tom, že nepřeháním, svědčí epizoda z roku 2003, kdy vládu vedla sociální demokracie a dovolila si reformovat veřejné finance. Je pozoruhodné, co vzkázal odborům tehdejší premiér ohledně případných změn reformy: „Malý prostor existuje, ale velký není.“ Jmenoval se Vladimír Špidla, známý to pravičák. A ministr práce a sociálních věcí sdělil na adresu odborářských výhrůžek generální stávkou: „Ať to zkusí.“ To zas byl Zdeněk Škromach, obávaný pravicový extremista.