Očima Saši Mitrofanova: Lidovci chtějí být hrdou stranou minulosti

Teď ani nemyslím někdejší kreslené vtipy Vladimíra Jiránka, v nichž lidovce věru nešetřil. Je to prostě strana, která – jako každá partaj – vzešla z určitého prostředí a zákonitě musí odrážet postoje členů a voličů. A že jsou to lidé pevně ukotvení v minulosti, kdy vládl patriarchát, cenila se především krev a půda, bývali vypuzeni cizáci, kteří těmto kritériím neodpovídali, a nade všechno byl Bůh a tvrdá, pokud možno manuální práce, snad nikdo rozporovat nebude.

Měl povahový rys, který ho předurčil k roli člověka, kterému se tento návrat může podařit. Byl a je do morku kosti klasický lidovec s averzí k čemukoliv liberálnímu, ale zároveň stál o to, aby partaj nebyla řízena stylem letitých strýců, kteří odmítají jakékoli novoty. Jinými slovy chtěl obléci tradiční obsah do modernějších šatů.

Dnes je to pryč. Lidovci občas působí nejen omšele, ale mimořádně komicky coby pařezy porostlé staletým mechem. Čerstvě se to projevilo v jejich záporném postoji k Istanbulské úmluvě během jejího projednávání ve vládě . Ministři KDU-ČSL byli proti. „Nejsou zásadní důvody, proč bychom měli tuto úmluvu ratifikovat,“ řekl šéf lidovců Marian Jurečka.

Není to nový lidovecký postoj, stačí se podívat do několik let neměnných vyjádření k této věci. Dozvíme se i hlavní důvod, proč tato úmluva od ďábla jest. Cituji: „KDU-ČSL… důrazně odmítá takovou interpretaci Istanbulské úmluvy, která by podporovala genderovou ideologii – např. zpochybňování tradiční rodiny (založené na manželství muže a ženy) jejím označováním za ,stereotypní pojímání rolí můžu a žen’ apod.“